ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция проверила сторожей сельхозорганизаций: пьяные, спят или отсутствуют

19.07.2019 17:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Милиция проверила работников охраны сельскохозяйственных организаций и обнаружила более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей. Под охраной организаций АПК насчитывается 466 объектов.

"142 сторожа были пьяны, 81 человек отсутствовал на месте, 84 охранника спали", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По статистике МВД, самые частые преступления - взятки, кражи продукции и комплектующих к сельхозтехники, присвоение либо растрата, правонарушения - мелкое хищение, незаконное обращение топлива, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

"Практика показывает, что благодаря ежедневному мониторингу уменьшается количество нарушений трудовой дисциплины, в том числе нахождение на рабочем месте, употребив алкоголь, мелких хищений, нарушений транспортировки зерна и др.", - сообщили в МВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция проверила работников охраны сельскохозяйственных организаций и обнаружила более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей. Под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы атакуют Pornhub: ищут порно с инопланетянами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика