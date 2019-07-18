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Милиция проверила сторожей сельхозорганизаций: пьяные, спят или отсутствуют
Источник материала: Интерфакс
Милиция проверила работников охраны сельскохозяйственных организаций и обнаружила более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей. Под охраной организаций АПК насчитывается 466 объектов.
"142 сторожа были пьяны, 81 человек отсутствовал на месте, 84 охранника спали", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По статистике МВД, самые частые преступления - взятки, кражи продукции и комплектующих к сельхозтехники, присвоение либо растрата, правонарушения - мелкое хищение, незаконное обращение топлива, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
"Практика показывает, что благодаря ежедневному мониторингу уменьшается количество нарушений трудовой дисциплины, в том числе нахождение на рабочем месте, употребив алкоголь, мелких хищений, нарушений транспортировки зерна и др.", - сообщили в МВД.
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Милиция проверила работников охраны сельскохозяйственных организаций и обнаружила более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей. Под...
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