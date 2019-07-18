Экс-президент Киргизии Атамбаев собрался в Россию

Источник материала: Интерфакс

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на следующей неделе намерен посетить Россию.

"Я планирую на следующей неделе поехать на пару дней в Россию", - заявил в пятницу "Интерфаксу" Атамбаев. Он уточнил, что намерен "слетать на пару дней".

Атамбаев отметил, что надеется свободно выехать и вернуться обратно в Киргизию без риска быть задержанным. "Я знаю, что человек, который меня приглашает он постарается все нормально сделать. Конечно, нужно надеяться на себя, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему", - сказал экс-президент.

Он назвал "глупостью" попытки его силового захвата в собственном доме. "Какие-то планы по силовым действиям будут большой глупостью", - заявил Атамбаев.

Экс-президент сказал, что не намерен "покидать Киргизию", хотя ему предлагали это сделать под различными условиями.

"Мне предлагали покинуть страну, но это моя страна, я хочу жить и умереть на своей родине, я никуда не уеду, я должен бороться за нормальное будущее Киргизии", - подчеркнул бывший глава государства.

Атамбаев повторил, что не намерен принимать участие в следственных действиях, которые проводит МВД республики по расследованию факта незаконного освобождения из заключения в апреле 2013 года криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Надо действовать в правовом поле, а не так, как говорят власти: вот этого посадить, пошли и посадили", - считает Атамбаев.

В минувший четверг официальный представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева в социальной сети заявила, что правоохранительные органы республики планируют осуществить в пятницу "силовой захват" Атамбаева в его собственном доме в селе Кой-Таш под Бишкеком, где с 25 июня функционирует "Народный штаб" в поддержку бывшего главы государства.

В МВД назвали данное сообщение дезинформацией, сообщив, что информация не соответствует действительности.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодах, которая изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.