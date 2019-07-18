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Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28ºС

19.07.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28ºС

Температурные рекорды зафиксировали сразу в нескольких странах, а средний показатель по миру поднялся до 16,4 градусов. Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.

Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28ºС

Июль пока жаркой погодой не радует, однако, по прогнозам синоптиков, уже 20 июля погода в Беларуси начнет меняться: воздух прогреется до 28ºС.

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Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные рекорды...
 
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