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Вадим Иосуб: Действительно ли переоценен доллар?

19.07.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд мировых СМИ вышли с заголовками о том, что МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным, а евро, напротив, заниженным. Некоторые неискушенные читатели тут же задались вопросом, не пора ли бежать сбрасывать доллары, и покупать евро. Разберемся, так ли это.

Начнем с того, что СМИ сильно упростили выводы МВФ. Действительно, 17 июля фонд опубликовал работу на 100 с лишним страниц, посвященную анализу внешней торговли во всем мире. И действительно, там можно найти график, свидетельствующий о переоцененности доллара. При этом есть целый ряд «но».

Во-первых, речь идет о так называемом РЭОК (реальном эффективном обменном курсе). Упрощая, это стоимость той или иной валюты к целой корзине иностранных валют стран основных торговых партнеров, который учитывает еще и разницу в инфляции внутри страны с каждым торговым партнером. Это в некоторой степени достаточно абстрактный показатель, который используется экономистами, и имеет мало общего с номинальным курсом, по которому доллар можно обменять на евро, иену, фунт или любую другую валюту.

Во-вторых, оценка переоцененности или недооцененности той или иной валюты в упомянутой работе сделана из предположения о необходимости баланса текущего счета (упрощая — сальдо торгового баланса, разница между экспортом и импортом). Если в США дефицит торгового баланса, делается вывод о переоцененности доллара. Логика тут такая: если бы доллар был дешевле, США больше бы экспортировали товаров, меньше бы их импортировали, и баланс внешней торговли выровнялся бы. А из профицита внешней торговли ЕС делается по аналогичной логике вывод о недооцененности евро.


Проблема тут в том, что кроме текущего счета платежного баланса любой страны, есть еще счет капитала, который, опять же упрощая, учитывает инвестиции в страну и из нее. При этом отток валюты из-за отрицательного торгового сальдо может с лихвой компенсироваться ее притоком за счет иностранных инвестиций. И эта ситуация является устойчивой для экономики, в ней она может существовать годами.

В-третьих, для иллюстрации предыдущего тезиса. Переоцененность доллара, о которой сообщил МВФ, случилась не вчера. По оценкам организации, доллар переоценен с 2015 года, а евро недооценен и вовсе с 2010 года.

Иными словами, выводы МВФ вовсе не означают, что номинальное соотношение евро и доллара вскоре сильно изменятся, и нужно срочно менять одну валюту на другую. Точнее, поменяться-то оно может и по множеству причин. Но точно не из-за той «переоцененности» доллара, о которой последние дни кричат заголовки газет.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ряд мировых СМИ вышли с заголовками о том, что МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным, а евро, напротив, заниженным. Некоторые неискушенные...
 
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