Суд потребовал заблокировать тест «Сноба» про чиновников-взяточников из-за «негативного воздействия на нравственность»

Кировский районный суд Томска обязал Роскомнадзор ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников на сайте «Сноба». Об этом сообщает само издание.





Судья посчитал, что «Сноб» опубликовал запрещенную информацию, поскольку «за совершение действий», указанных в тесте, предусмотрена уголовная и административная ответственность, а распространение такой информации оказывает «прямое негативное воздействие на нравственность граждан». Это, по мнению суда, нарушает их конституционные права.





«Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» появился на сайте «Сноба» еще в ноябре 2017 года. Поводом для его создания послужила новость о том, что годом ранее бюджет России потерял из-за коррупции 19 млрд рублей.





«Мы предполагаем, что Кировский районный суд в Томске в ходе рассмотрения дела, возможно, сам не прошел этот тест — а ведь он основан на реальных кейсах коррупции и воровства», — отметили в «Снобе».