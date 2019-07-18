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Нанес не менее 5 ударов. СК возбудил дело по факту избиения водителем Porsche доставщика пиццы
Источник материала: Tut.by
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту избиения водителем Porsche доставщика пиццы и устанавливают очевидцев инцидента.
По данным следствия, 12 июля около 19 часов между 21-летним водителем Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayanne во время движения произошел конфликт, на почве которого водитель Porsche на улице Орловской в Минске нанес через открытое окно не менее пяти ударов
По данному факту Центральный РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси.
Следователи установили, что подозреваемый в 2016 году был лишен права управления транспортными средствами, а Porsche ему не принадлежит.
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Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси.
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