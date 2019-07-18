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В Вороновском районе чествовали первых водителей-тысячников!
19.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Этот заветный рубеж первыми перешагнули Станислав Войткун и Олег Крупович из коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дотишки». На утро 18 июля на их счету уже было по 1051 и по 1046 тонн перевезенного зерна и маслосемян рапса соответственно.
Искренние поздравления в адрес передовиков прозвучали от председателя районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Олега Тарасова. Он также вручил первым тысячникам дипломы управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и РК профсоюза работников АПК, денежные премии, фирменные футболки и кепки. Отличного здоровья и благоприятной погоды пожелали водителям заместители директора предприятия Виктор Цыдзик и Денис Груздис. Поблагодарила тружеников за примерную работу председатель профкома Анна Крисинель. Отличное настроение героям жатвы подарили артисты Начского культурно-краеведческого центра.
— Настроение боевое. Погода стабилизируется, техника не подводит. Будем стремиться к двум тысячам, — заверили водители.
Викентий ЯКОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Этот заветный рубеж первыми перешагнули Станислав Войткун и Олег Крупович из коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дотишки». На утро 18...
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