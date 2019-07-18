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Житель Лидского района украл награды участника войны

19.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Житель Лидского района украл награды участника войны

В Лидском районе мужчина украл награды участника войны, чтобы продать. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель одной из местных деревень хранил у себя награды отца, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

«Для семьи награды значат многое, прежде всего как память об отце. В какой-то момент выяснилось, что они пропали. Родственники обратились в милицию», — рассказали в УВД.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался знакомый хозяина, мужчина 1967 года рождения. Он, придя в гости, обнаружил, где лежат награды. Дождался, пока хозяин заснет, и похитил их. Награды мужчина собирался продать, но его планам помешала милиция.

 
 
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В Лидском районе мужчина украл награды участника войны, чтобы продать. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского...
 

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