Документы о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России

Источник материала: Горецкий вестник

Ряд документов о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.





Так, подписан План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях на 2019-2021 годы. Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества заверили Осиповичский районный исполнительный комитет и администрация городского округа Жигулевск Самарской области.





Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова заключил Соглашение о международном студенческом обмене к Договору о сотрудничестве с Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина.

Могилевский государственный университет продовольствия подписал сразу два документа: Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, студенческой и академической мобильности c Волгоградским государственным аграрным университетом и Договор о двустороннем сотрудничестве с частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Перспектива» (Великий Новгород).