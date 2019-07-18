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Документы о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России

19.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Ряд документов о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.

 

Документы о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России
Фото – mogilev-region.gov.by

 

Так, подписан План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях на 2019-2021 годы.  Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества заверили Осиповичский районный исполнительный комитет и администрация городского округа Жигулевск Самарской области.

 

Документы о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России
Фото – mogilev-region.gov.by

 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова заключил Соглашение о международном студенческом обмене к Договору о сотрудничестве с Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина.

Могилевский государственный университет продовольствия подписал сразу два документа: Соглашение о сотрудничестве в области  образования, науки, студенческой и академической мобильности c Волгоградским государственным аграрным университетом и Договор о двустороннем сотрудничестве с частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Перспектива» (Великий Новгород).

 

mogilev-region.gov.by


 
 
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  Ряд документов о сотрудничестве подписали представители Могилевской области во время VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.  ...
 
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