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Перед покупателем извинились за факт продажи ему испорченной колбасы

19.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Произошло это спустя 3 недели после совершения покупки. И после того, как покупатель обратился на Медиа-Полесье.

Перед покупателем извинились за факт продажи ему испорченной колбасы

Та самая ливерка

Наш читатель из Столина Михаил Николаевич рассказал следующее: 18 июня он купил в магазине «Хлебосолье» по улице Горынской колбасу ливерную деревенскую, предварительно спросив у продавца о качестве товара и получив заверение, что продукт свежий.

Придя домой и развернув покупку, обнаружил, что колбаса потемневшая, липкая и, что удивительно, на пакете наклеены сразу два ценника с совершенно разными датами поступления, весом, ценой и сроком годности. Так как у покупателя не было возможности самому вернуться в магазин, испорченный продукт туда отнесла его жена.

Работники универсама между собой стали выяснять, почему так получилось, но извинений с их стороны не последовало. Тогда Михаил Николаевич отправил письменную жалобу в ОАО «Брестская областная база «Бакалея», которому в Столине принадлежит данный магазин. Электронный адрес referent@brestbakaleya.com нашёл на официальном сайте торговой организации.

Прошло 15 дней, но ответ из Бреста на его жалобу так и не пришёл. Тогда Михаил Николаевиич обратился в нашу редакцию. К письму приложил фотоснимки купленного в «Хлебосолье» товара.

9 июля, это был вторник, второй день рабочей недели, мы перенаправили письмо нашего читателя в Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии с просьбой разобраться в истории с продажей испорченного товара.

Как рассказал сегодня Медиа-Полесью наш читатель, вскоре к нему домой приехали заведующая магазином и продавец, принесли семье свои извинения за причинённые моральные страдания, а также возместили стоимость испорченного товара.

А мы получили ответ из Столинского РЦГиЭ за подписью главного врача А.А.Маджаро. 

В нем говорится, что 12 июля сего года при обследовании магазина «Хлебосолье» нарушения хранения, реализации пищевой продукции с двойной маркировкой и фактов реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности не выявлено.

Согласно карточки движения товара по складу, реализация данного вида продукции, имеется ввиду колбаса ливерная деревенская, завершена 19.06.2019 г., жалоб и нареканий на качество со стороны покупателей более не поступало.

 
Теги: Брест
 
 
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  Произошло это спустя 3 недели после совершения покупки. И после того, как покупатель обратился на Медиа-Полесье. Та самая ливерка Наш читатель из Столина Михаил...
 
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