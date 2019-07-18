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БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги

19.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу очередного, 9-го по счету сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги

В предварительной группе В соперниками чемпионов Беларуси будут венгерский "Веспрем", хорватский "Загреб", сербская "Металопластика" из Шабаца, а также два дебютанта - северомакедонский "Работник" из Битолы и китайская команда Пекинского спортивного университета.

В группе А сыграют северомакедонский "Вардар" из Скопье, хорватский "Нексе" из Нашице, словацкий "Татран" из Прешова, сербская "Войводина" из Нови-Сада и два новичка - украинский "Мотор" из Запорожья и венгерская "Татабанья".

Групповой этап начнется в сентябре, а завершится в декабре. По две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в 1/4 финала разыграют клубы, которые займут 3-6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в "Финале четырех".

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал "Вардар", обыгравший в финальном поединке "Загреб" со счетом 26:23. БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив "Нексе" - 24:19. Гандболисты "Вардара" являются 5-кратными триумфаторами этих состязаний, дважды чемпионом становился "Веспрем", один титул у "Загреба". Брестчане два раза финишировали третьими.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу очередного, 9-го по счету сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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