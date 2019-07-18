|
Велосипедист сбил на велопешеходной дорожке женщину, она умерла в больнице: приговор суда
19.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд приговорил велосипедиста, по вине которого погибла женщина, к четырем годам "домашней химии". Об этом AUTO.TUT.BY сообщила заместитель начальника отдела
Происшествие случилось 8 июля 2018 года, около 19.20. Велосипедист двигался по велопешеходной дорожке, расположенной вдоль трассы Жодино — Дениски, и совершил наезд на женщину. В результате столкновения последняя упала, ударившись головой об асфальт, и получила тяжкие телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа, от которых 30 ноября 2018 года умерла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд приговорил велосипедиста, по вине которого погибла женщина, к четырем годам "домашней химии" . Об этом AUTO.TUT.BY сообщила заместитель начальника отдела...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)