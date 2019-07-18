Велосипедист сбил на велопешеходной дорожке женщину, она умерла в больнице: приговор суда

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд приговорил велосипедиста, по вине которого погибла женщина, к четырем годам "домашней химии". Об этом AUTO.TUT.BY сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Елена Филипович.





Происшествие случилось 8 июля 2018 года, около 19.20. Велосипедист двигался по велопешеходной дорожке, расположенной вдоль трассы Жодино — Дениски, и совершил наезд на женщину. В результате столкновения последняя упала, ударившись головой об асфальт, и получила тяжкие телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа, от которых 30 ноября 2018 года умерла.