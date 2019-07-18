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Белорусские медики востребованы в Чехии. Тем временем в нашей стране не хватает больше 4200 врачей

19.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Чехии работает больше 3200 врачей из других стран, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на Врачебную палату этой страны. В основном это специалисты из Словакии, Украины и России, Польши и Беларуси. По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей вызван худшим состоянием медицины в этих странах.

Белорусские медики востребованы в Чехии. Тем временем в нашей стране не хватает больше 4200 врачей

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы выигрываем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию», — отметил Михаил Сойка.

Ранее в Чехии в начале этого года поднимали вопрос нелегальной миграции врачей из стран вне еврозоны, в первую очередь украинских и белорусских. Во Врачебной палате отмечали, что сотни врачей не имеют необходимых квалификационных экзаменов и ставят под угрозу качество медицинской помощи.

«Когда к нам приходит врач из Словакии, проблем нет. Когда он приезжает из Польши и изучает чешский язык, это тоже не проблема. Проблема в том, что врачи из Украины или Беларуси не проходят тест на пригодность», — отмечали во Врачебной палате.

Тем временем в Беларуси отмечается нехватка медиков. Для врачей-специалистов сейчас есть 4240 вакансий (почти половина предложений с зарплатой до 450 рублей), для медсестер — 3330 (половина предложений с зарплатой до 400 рублей).

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

В 2018 году в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Планировалось, что проект будет подготовлен до конца прошлого года, однако о результатах работы группы не сообщалось. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.

 
 
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  В Чехии работает больше 3200 врачей из других стран, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на Врачебную палату этой страны. В основном это специалисты из Словакии,...
 
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