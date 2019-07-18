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Новости экономики за 19.07.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько в стране самозанятых белорусов? На какую сумму пополнила бюджет белорусская таможня? И как на улицах Екатеринбурга появился отечественный электробус? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Сколько в стране самозанятых белорусов? На какую сумму пополнила бюджет белорусская таможня? И как на улицах Екатеринбурга появился...
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