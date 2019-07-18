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Таможенный комитет пополнил бюджет Беларуси почти на 2 млрд долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Таможенный комитет подвел финансовые итоги первого полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно представленным данным, прогнозные показатели по наполнению бюджета даже перевыполнены на 0,3 %.
Сумма платежей, контролируемых таможней, составила почти 4,5 миллиарда рублей (или 2 миллиарда долларов в эквиваленте).
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Новости Беларуси. Таможенный комитет подвел финансовые итоги первого полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно представленным данным,...
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