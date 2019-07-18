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Белорусский электробус курсирует по улицам Екатеринбурга
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По Екатеринбургу в тестовом режиме курсирует белорусский электробус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще совсем недавно он был экспонатом проходившей в городе выставки. Машина понравилась городскому руководству, поэтому было принято решение опробовать ее в деле.
По результатам опытной эксплуатации соответствующие городские службы примут решение о закупке такой техники, а также определят, какую дополнительную инфраструктуру необходимо создать для ее работы и сколько все это будет стоить.
Пока наш электробус с честью выдерживает все испытания. Во всяком случае и местные специалисты, и руководство области уже смотрят на него как на перспективный для города образец техники нового поколения.
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Новости Беларуси. По Екатеринбургу в тестовом режиме курсирует белорусский электробус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще совсем недавно он был...
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