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БЖД увеличивает количество способов покупки билетов

19.07.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога увеличивает количество способов покупки билетов на электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на вокзале появились новые терминалы, позволяющие пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на маршруты региональных и городских линий.

От уже имеющихся эти устройства отличаются повышенным функционалом. Они принимают к оплате карточки всех банков, а также наличные купюры и монеты, при этом могут даже выдавать сдачу.

Таким образом, пассажиры получили еще одну удобную и быструю альтернативу очереди в кассу.

Больше новостей экономики за 19 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога увеличивает количество способов покупки билетов на электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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