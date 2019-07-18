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Как работает шеринг в Беларуси и кто ездит бесплатно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске запустили первый в Беларуси байкшеринг. Этот сервис очень популярен за рубежом, у нас стал доступен летом-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающие могут скачать мобильное приложение, найти на онлайн-карте ближайший велосипед и отправиться в поездку. Закончить велопутешествие также можно в любом удобном месте. Но всегда ли дорожка гладкая?
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Кстати, неравенство двух операционок – iOS и Android – один из удручающих пунктиков. Скачать мобильное приложение и прокатиться получается пока только у неяблочных пользователей, и это самый популярный вопрос в службе техподдержки программы.
Вадим Осипчик, директор компании шеринга:
Нашествие желтых двухколесных в Минске началось чуть меньше двух недель назад. Явление для Беларуси новое – это первый сервис, где можно взять велосипед на прокат не на станции, а ближайший от реального местонахождения свободно стоящий, а после поездки оставить в любом удобном месте. В помощь – интерактивная карта. По ее навигации можно отыскать свободный двухколесный и даже забронировать.
Внутри каждого универсального городского велосипеда GPS и спецоборудование для активации. Полчаса удовольствия стоит 1 рубль.
Велосипед вообще в антивандальном, антикражном исполнении. Специально создан для города: трехскоростной, звонок, светоотражающие элементы, фара.
Айтишник Евгений уже лет 8 как открыл для себя это средство.
Евгений Левончук, программист, пользователь байкшеринга:
За несколько дней, что действует байкшериг, соцсети буквально всполохнули желтыми фото-чекинами и разношерстными комментариями. Кто-то жалуется на некорректную работу приложения, кто-то на маломаневренность китайских велосипедов. Критикуют, но интересуются и пользуются, а это в целом «лайк».
Недели две уже езжу. Очень понравился сервис. Дешевые велосипеды, тяжело педали крутить. Пока нету альтернативы, приходится пользоваться.
На козырьке подъезда, в мусорном баке – фото в неожиданных ракурсах. Казалось бы, черный пиар-спам, но нет – проблемы. Не все белорусы ментально готовы к настолько свободной системе: где хочу беру, где хочу оставляю, и никаких приемщиков.
Пользователи даже добывают промокоды, которые раздает в качестве бонуса разработчик: искусственно раздувают свои балансы едва не до безлимитного проезда.
Андрей Гусаров, владелец агентства интернет-маркетинга:
Что произошло. Они не завершают сессии после окончания поездки. Поскольку у тебя баланс в несколько тысяч рублей, ты можешь себе позволить оставить велосипед на ночь у своего подъезда. Его никто не может забрать.
Нездоровый челлендж, родившийся из вроде бы доброй инициативы высококультурного сервиса, вне всяких этических норм. И это, пожалуй, характеризует минчан не с лучшей стороны. Терпение владельцев, что называется, было в тестовом режиме, но на вандализм будет правовой ответ.
Вадим Осипчик:
Оперативный сотрудник ГУВД Мингорисполкома:
Не свое – не жалко. Увы, но этот принцип пока еще работает, и не только в Беларуси. В Китае есть целые кладбища байкшеринговых стартапов. Но чтобы для белорусской инициативы не сыграл похоронный марш, нам всем, особенно тем, кто пытается засунуть велосипед в свой карман, стоит помнить – на чужом далеко не уедешь.
Анастасия Дехтяр:
Короткое резюме: такое зеленое такси-самовывоз – альтернатива транспортному средству, особенно когда спешишь с материалом в эфир, минуя пробки. Сегодня благодаря байкшерингу, судя по данным приложения, я сожгла 365 калорий и сократила выбросы на 15 граммов.
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Новости Беларуси. В Минске запустили первый в Беларуси байкшеринг. Этот сервис очень популярен за рубежом, у нас стал доступен летом-2019, сообщили в программе...
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