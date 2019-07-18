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В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

19.07.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице увеличилось количество обращений с укусами клещей. За последние полгода пострадавших от кровопийц стало больше на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Причем только в 20 % случаев укус произошел в черте городе. Наибольший пик активности наблюдается в местах вблизи Цнянского и Заславского водохранилищ, в микрорайонах Степянка, Слепянка, Дражня, а также в районе улицы Калиновского.

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Если удалили клеща самостоятельно, необходимо обратиться к врачу-терапевту, инфекционисту, педиатру для назначения профилактического лечения. Стоит отметить, что эффективность профилактического лечения максимально эффективна в первые 72 часа. 

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Стоит отметить, что не все клещи опасны. Из 1300 насекомых, обследованных специалистами, Лайм-боррелиозом были заражены меньше сотни. Кстати, за полгода численность опасных паразитов в Минске сократилась почти в два с половиной раза.

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Во многом такого результата удалось достичь благодаря мониторингу зеленых зон, своевременному покосу травы, а также противоклещевым обработкам общественных мест.

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Люди в материале: Екатерина Хомченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В столице увеличилось количество обращений с укусами клещей. За последние полгода пострадавших от кровопийц стало больше на 7 % по сравнению с...
 
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