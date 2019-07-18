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Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
То есть к этому формату, к этой площадке тянутся. И не только потому, что поговорить надо, хотя и это не лишнее. А потому, что наш форум всегда нацелен на результат.
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Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»
Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов...
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