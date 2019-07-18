﻿ Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»

19.07.2019 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога, в которой участвуют не только главы регионов, уже главы муниципальных образований, деловые люди. Посмотрите: Совет ректоров, Молодежный форум, подписание соглашения российской Академии наук с Академией наук Беларуси.

То есть к этому формату, к этой площадке тянутся. И не только потому, что поговорить надо, хотя и это не лишнее. А потому, что наш форум всегда нацелен на результат.

Люди в материале: Валентина Матвиенко
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько пьют белорусы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика