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БМЗ снял имиджевое видео про металлургов
Источник материала: Партизан
Накануне Дня металлурга, который отмечается в ближайшее воскресенье, БМЗ презентовал новое имиджевое видео.
Трехминутный ролик рассказывает о предприятии и людях, работающих на нем. Его снял Сергей Рыбаков. Главным героем ролика стал работник электросталеплавильного цеха №2 БМЗ Александр Счастливенко, который уже 20 лет трудится на предприятии.
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Накануне Дня металлурга, который отмечается в ближайшее воскресенье, БМЗ презентовал новое имиджевое видео.
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