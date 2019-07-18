БМЗ снял имиджевое видео про металлургов

Трехминутный ролик рассказывает о предприятии и людях, работающих на нем. Его снял Сергей Рыбаков. Главным героем ролика стал работник электросталеплавильного цеха №2 БМЗ Александр Счастливенко, который уже 20 лет трудится на предприятии.