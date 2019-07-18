Сколько пьют белорусы?

За три года Беларусь опустилась в рейтинге самых пьющих стран с 1-го на 27-е место. Но уровень потребления спиртных напитков остается высоким. Смотрим, насколько.





«Радыё Свабода» . На одного белорусского мужчину в среднем приходится 18 литров чистого спирта - это 90 пол-литровых бутылок водки в год, передает





Женщины в Беларуси потребляют 5,5 литров спирта - это 27,5 бутылок водки в год.









Всего же среднее потребление спирта в Беларуси уменьшилось - 11,2 литра на каждого жителя от 15 лет и старше. Больше всего в Беларуси пьют водку (49%), 26% - крепленое вино.





По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Беларуси от алкоголя умирает около 20 тысяч человек, или около 50 человек в день.