Источник материала: Новости Волковыска

Работники Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями территориального центра социального обслуживания населения в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» 19 июля организовали и провели профилактическое мероприятие «Ярмарка безопасности». Главными гостями ярмарки стали люди пенсионного возраста.

Открылось мероприятие конкурсом «Визитная карточка», где были продемонстрированы артистические способности участников. Пожарный боулинг, дартс, частушки по безопасности, ринг безопасности и ещё много интересного ожидало гостей мероприятия.

Нашлось место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это было в форме диалога с присутствующими.

Также спасатели рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом», объяснили как установить и пользоваться им в повседневной жизни.

В завершении гостей ожидало знакомство с аварийно-спасательными инструментами и боевой техникой. Все присутствующие получили от спасателей тематические подарки и остались очень довольны полученными положительными эмоциями и полезными знаниями!























