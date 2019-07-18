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Премьер Косово подал в отставку из-за повестки в трибунал в Гааге

19.07.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге, передает телерадиокомпания "Радио и телевидение Сербии".

"Я получил повестку от специального трибунала. Мой статус - подозреваемый. Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил он журналистам.

Харадинай отметил, что теперь президент Косово должен начать консультации с целью определить дату новых всеобщих выборов. Он добавил, что сам также собирается принять в них участие.

"Против меня не выдвинули обвинений, но я буду допрошен", - сказал он.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

 
 
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Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в...
 
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