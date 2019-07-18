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Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность Председателя Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность Председателя Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе главы...
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