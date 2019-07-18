ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии

19.07.2019 19:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность Председателя Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Уверен, что Ваши богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие, - говорится в поздравлении. - Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях".
Глава государства выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность Председателя Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Лукашенко ведет с Западом и Россией двойную игру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика