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В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

19.07.2019 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Граффити выполнены в зеленых тонах. Здесь легко угадываются достопримечательности столицы: колесо обозрения в парке Горького, «алмаз» Национальной библиотеки, архитектурный комплекс «Ворота Минска», монумент Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

Особую выразительность композиции придают белорусские природные мотивы. На создание такого арт-объекта ушло три дня. Работали над картиной шестеро студентов – члены БРСМ. Подобные «украшения» разбросаны по всему городу в рамках проекта «Мой родны кут»

В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Это совершенно разные студенты. Есть те, у которых есть задатки. Может быть, где-то они уже себя пробовали в подобных проектах. Здесь мы всех попытались собрать в одном проекте.

Люди в материале: Сергей Клишевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Граффити выполнены в зеленых тонах. Здесь легко угадываются достопримечательности столицы: колесо обозрения в парке Горького, «алмаз»...
 
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