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Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

19.07.2019 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Контракты на сумму более полумиллиарда долларов: об итогах Форума регионов Беларуси и России, пожалуй, лучшего всего говорят цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Стратегию союзной жизни в Санкт-Петербурге обсуждали три дня. Кульминацией стало пленарное заседание, участие в котором приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности, теперь правительства двух стран должны найти решение всех оставшихся проблемных вопросов. И повод для этого есть – в декабре исполнится 20 лет Союзному государству. Реального эффекта от интеграции «двойки» ждут и экономические гиганты, и бизнес-сообщество и простые граждане.

Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России. На несколько дней северная столица России стала столицей  белорусско-российской интеграции.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Казалось бы, с 79-ю регионами Беларусь сотрудничает. И уже вроде потенциал исчерпан. Но на самом деле мы заключили в рамках форума еще 84 соглашения, которые конкретизировали подходы, в том числе к гуманитарной сфере.

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Основной темой нынешнего форума стало углубление интеграции между нашими странами. Прежде всего – экономической. В отношениях Минска и Москвы образовался гордиев узел острых вопросов. Это и набивший оскомину налоговый маневр, и ценообразование на газ, и снятие торговых барьеров для успешного продвижения нашей продукции. Надежду на решение накопившихся проблем возлагали на личное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Наводить мосты главы государств начали во время неформальной встречи на Валааме.

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Продолжили на следующий день уже в официальной обстановке, в интерьерах библиотеки Таврического дворца.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Связи наших государств крепки на всех уровнях, в том числе и на самом высоком.

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Тон беседы президентов во время встречи трудно назвать официальным, скорее дружеским и откровенным.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Александр Лукашенко подчеркнул: политическая воля решать вопросы есть, а вот конкретных решений от уполномоченных – пока нет.

Александр Лукашенко: «Момент характеризуется тем, что надо принимать решение»

Владимир Путин резюмировал: «нужно искать приемлемые пути интеграции». Минск и Москва продолжают нащупывать пути сближения стран. И если Россия увязывает решение текущих споров с интеграцией в рамках Союзного государства, то белорусская сторона настаивает: экономика к интеграции имеет первостепенное отношение. Так было и в Европейском союзе: наднациональные органы управления появились после создания единого равноправного рынка.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Прежде всего, должны быть решены экономические вопросы. Есть не развязанные проблемы. Мы говорим о компенсации по налогу на добычу полезных ископаемых.

Очень важная проблема, и как-то про нее забыли, хотя было запланировано подписание соглашения о создании единого энергетического рынка еще несколько лет назад. И вот это подписание планировали осуществить в июле 2019 года. Но, как мы с вами знаем, пока ничего не слышно об этом подписании.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Союзное государство создавалось в декабре 1999-го и в нынешнем году готовится отметить 20-летие. Время разговоров за два десятка лет давно прошло. От обещаний давно все устали. Президенты назвали конкретную дату решения всех вопросов – 8 декабря. Публично озвученный «час икс» должен подстегнуть правительства как можно быстрее снять все барьеры.

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За прошедшие 20 лет была проделана огромная работа по укреплению белорусско-российских связей в формате Союзного государства. И связи эти самого различного рода, от культурно-образовательных до финансово-экономических. По единодушному мнению участников форума их можно и нужно укреплять и расширять.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Об экономических успехах говорили президенты и на пленарном заседании форума. Продукты, мебель, бытовая техника – в каждом уголке России есть наши товары. В Беларуси почти 2500 совместных предприятий или предприятий с долей российского капитала. Уже трудно найти продукцию, что называется, чисто белорусскую или чисто российскую.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Владимир Путин, президент России:
В прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10 % и достиг 30,5 миллиардов долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 миллиарда долларов.

Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере.

Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Точек соприкосновения у двух стран много. И это не только экономика. Объединяет общее прошлое и, конечно, будущее. На благоприятном политическом фоне все текущее разногласия разрешимы, было бы желание идти навстречу друг другу.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мясникович, Ирина Новикова, Юлия Бешанова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Контракты на сумму более полумиллиарда долларов: об итогах Форума регионов Беларуси и России, пожалуй, лучшего всего говорят цифры, сообщили в...
 
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