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Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний Форум регионов – не исключение. Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И мы обязаны сегодня уже, на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с президентом и говорили. Эта кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам наших стран уверенность в завтрашнем дне.
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Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»
Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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