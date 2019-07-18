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Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»

19.07.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний Форум регионов – не исключение. Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой.

Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект.

И мы обязаны сегодня уже, на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с президентом и говорили. Эта кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам наших стран уверенность в завтрашнем дне.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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