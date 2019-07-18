ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

19.07.2019 20:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже 20 июля проехать привычным маршрутом не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

Движение по путепроводу закроют для всех видов транспорта. Основные изменения коснутся автобуса № 50С – его маршрут сократится до ЖД вокзала, и в выходные работать он не будет. Также вместо 8-го троллейбуса будет ходить автобус № 908, а маршрут № 63 полностью перенесут на электробусы.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

Также остановка «Вагоноремонтный завод» временно будет закрыта. Вместо нее пассажирам предлагают воспользоваться остановкой «Щорса».

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

Подробную схему нового движения можно найти на сайте Минсктранса. К слову, мост на Железнодорожной обновят полностью. Строительные работы продлятся до мая 2020 года.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
С 21 июля в связи с прокладкой и ремонтом газопровода там тоже будет происходить закрытие одной полосы для движения.

Люди в материале: Александр Каптюх
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уже 20 июля проехать привычным маршрутом не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение по путепроводу закроют для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Покупатель 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% цены рассказал из-за решетки, зачем он это сделал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика