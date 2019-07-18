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Совбез ООН одобрил новые меры против незаконного оборота оружия

19.07.2019 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию о связях международного терроризма с организованной преступностью, передает корреспондент "Интерфакса".

Документ был подготовлен делегацией Перу.

"С удовлетворением отмечаем, что рассматриваемую резолюцию удалось сфокусировать на действительно насущных вопросах подпитки террористов за счет торговли оружием, наркотиками и людьми", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета после голосования.

Он пояснил, что с сегодняшнего дня все государства "должны ввести уголовную ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ, военной продукции и продукции двойного назначения, а также законодательно запретить производство немаркированного или некорректно маркированного легкого и стрелкового оружия".

Кроме того, по словам Небензи, резолюция содержит указания по укреплению пограничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту оружия.

 
 
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Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию о связях международного терроризма с организованной преступностью, передает корреспондент...
 
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