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Стали известны соперники БГК на групповом этапе СЕХА-лиги
Источник материала: Интерфакс
Стали известны соперники БГК им Мешкова (Брест) в СЕХА-лиге по гандболу. Старт соревнований намечен на 3-4 сентября.
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Стали известны соперники БГК им Мешкова (Брест) в СЕХА-лиге по гандболу. Старт соревнований намечен на 3-4 сентября. На групповом раунде турнира БГК сыграет с ...
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