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Стали известны соперники БГК на групповом этапе СЕХА-лиги

19.07.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Стали известны соперники БГК им Мешкова (Брест) в СЕХА-лиге по гандболу. Старт соревнований намечен на 3-4 сентября.
На групповом раунде турнира БГК сыграет с хорватским "Загребом", македонским "Работником", сербской "Металопластикоц", венгерским "Веспрем" и командой Пекинского спортивного университета (Китай).
В другую группу вошли "Вардар" (Венгрия), "Нексе" (Хорватия), "Татран" (Словакия), "Войводина" (Сербия), "Татабанья" (Венгрия) и "Мотор" (Украина).

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны соперники БГК им Мешкова (Брест) в СЕХА-лиге по гандболу. Старт соревнований намечен на 3-4 сентября. На групповом раунде турнира БГК сыграет с ...
 
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