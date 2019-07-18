Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве достигло 75 человек

Источник материала: Интерфакс

По данным на пятницу, зарегистрировано уже 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников, употребивших в Москве продукцию из вендинговых автоматов под брендом "Healthy food", сообщили "Интерфаксу" в столичном управления Роспотребнадзора.

Днем ранее число отравившихся составляло 65.

"Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медпомощью ранее заболевших, так как с 16 июля цех по производству продукции "Healthy food" опечатан, и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, все заболевшие - взрослые, у 57% заболевших диагноз - сальмонеллёз.

При этом из ранее госпитализированных выписаны из больниц с улучшением состояния 20 человек.

Управлением Роспотребнадзора в связи с произошедшим изъято из оборота около трех тонн сырья и готовой продукции ООО "Хэлфи Фуд Продакшн"; помещения производственных цехов предприятия опечатаны; закрыты 48 вендинговых автоматов, через которые реализовывалась продукция; также опечатаны два кафе "Healthy food" в деловом центре Москва-Сити.