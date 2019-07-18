В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пешеходный переход с 3D-эффектом появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Необычную задумку реализовал местный художник-оформитель Михаил Алексейчик. Изображение создает эффект оптической иллюзии и более заметен водителям. Издалека «зебра» похожа на реальные бетонные блоки.









Михаил Алексейчик, художник-оформитель Клецкого районного центра культуры:

Бывает едешь, на дороге стоят фигурки такие, так хочется резко почему-то затормозить. Надо, чтобы была новая проекция и специальный инструмент: линейки длинные. С каждой точки проекция рисуется по-своему. Вроде просто, но это дело сложное.





Автор разработал сразу несколько эскизов объемной пешеходной «зебры». Зрительный эффект у каждого разный. В будущем художник планирует также воплотить их в реальность.







