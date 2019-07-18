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В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пешеходный переход с 3D-эффектом появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Необычную задумку реализовал местный художник-оформитель Михаил Алексейчик. Изображение создает эффект оптической иллюзии и более заметен водителям. Издалека «зебра» похожа на реальные бетонные блоки.
Михаил Алексейчик, художник-оформитель Клецкого районного центра культуры:
Автор разработал сразу несколько эскизов объемной пешеходной «зебры». Зрительный эффект у каждого разный. В будущем художник планирует также воплотить их в реальность.
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Новости Беларуси. Пешеходный переход с 3D-эффектом появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необычную задумку реализовал местный...
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