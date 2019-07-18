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10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных семей. Дома представляют собой двухэтажные квартиры. Есть гараж.
Расположены комплексы в Острошицком городке, где налажена хорошая транспортная логистика и развита инфраструктура. Рядом – школа и детский сад.
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Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных...
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