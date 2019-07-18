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10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

19.07.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных семей. Дома представляют собой двухэтажные квартиры. Есть гараж.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

Расположены комплексы в Острошицком городке, где налажена хорошая транспортная логистика и развита инфраструктура. Рядом – школа и детский сад.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

Подробнее в видеоматериале.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

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Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных...
 
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