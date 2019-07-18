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Новый ФОК появится на проспекте Держинского

19.07.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще больше спортивных возможностей. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Держинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый ФОК появится на проспекте Держинского

Работу над проектом планируют закончить уже этой зимой, а весной 2020 года благоустроят территорию вокруг. Для любителей здорового образа жизни в ФОКе оборудуют водную зону с бассейном, джакузи и СПА, а рядом со зданием – воркаут-площадку.

Новый ФОК появится на проспекте Держинского

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Новости Беларуси. Еще больше спортивных возможностей. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Держинского, сообщили в программе...
 
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