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FaceApp за 10 дней ажиотажа заработал более $1 млн - СМИ

19.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Начавшийся 9 июля ажиотаж вокруг умеющего "старить" фотографии людей приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, за 10 дней принес его разработчикам более $1 млн, сообщает финансово-экономический журнал "Forbes Russia".

"Данные App Annie свидетельствуют, что за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более $1 млн, причем большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 000", - говорится в публикации на сайте издания.

Как отмечает "Forbes Russia", "пока пользователи соцсетей постили свои фотографии "как я буду выглядеть в старости", а СМИ обсуждали безопасность FaceApp для персональных данных, само приложение зарабатывало".

"Хайп вокруг приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, начался 9 июля. За десять дней, прошедших с тех пор, пользователи, по данным аналитической компании App Annie, установили приложение 6,5 млн раз - 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android. Например, 17 июля FaceApp скачали 1,6 млн раз, а популярный Instagram - чуть более миллиона раз. Приложение, позволяющее "состарить" пользователя, попало в 50 самых популярных приложений в Ботсване и ЮАР, а через несколько дней заняло первые места в топах App Store и Google Play в России, США и других странах", - говорится в публикации.

В журнале напомнили, что "это не первый хайп вокруг FaceApp". Впервые пользователи обратили на него внимание в мае 2017 года, через пять месяцев после его появления в магазинах приложений. Уже тогда FaceApp умело "старить", "молодить", менять пол и накладывать улыбку. Тогда максимальное число скачиваний приложения, по данным App Annie, достигало миллиона в день.

Пользоваться фильтрами FaceApp можно бесплатно, однако чтобы отключить рекламу в приложении, убрать водяной знак FaceApp на фото и получить доступ к дополнительным фильтрам, придется купить расширенную версию, которая стоит 290 рублей в месяц или 1490 рублей в год, следует из информации в приложении.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, что FaceApp могло стать популярным, потому что кто-то из местных инфлюэнсеров нашел его, и оно стало вирусно и лавинообразно распространяться по соцсетям разных стран. Либо компания могла покупать установки и вести маркетинговую кампанию, рассуждает он.

За время своего существования FaceApp, по данным App Annie, принесло своим создателям $11,6 млн, при этом его скачали 73,2 млн раз.

Гончаров отказался говорить с Forbes.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит компании Wireless Lab, штаб-квартира которой находится в России.

 
 
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Начавшийся 9 июля ажиотаж вокруг умеющего "старить" фотографии людей приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, за 10 дней принес...
 
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