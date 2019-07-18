Власти Петербурга ждут роста турпотока до 12 млн человек в год после введения электронных виз

Источник материала: Интерфакс

Санкт-Петербург может рассчитывать на рост турпотока в город с нынешних 8,2 млн до 12 млн в год в результате введения режима электронной визы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" зампред комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.

Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Согласно документу, с 1 октября 2019 года въезд и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, "может осуществляться на основе обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов".

"С учетом того, что есть пилотные регионы, мы давно выходили с инициативой введения электронной визы у нас, чтобы вырос турпоток, в особенности через воздушные ворота. Это прямо жизненно необходимый фактор. Мы ждем увеличения туристического потока до 12 млн (человек) в год", - сказала она.

Ранее сообщалось, что за 2018 год Петербург посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн человек - иностранцы.

Гвичия напомнила, что в Петербурге уже действует безвизовый въезд на 72 часа для пассажиров круизных судов. При сочетании этой меры с электронной визой город, по ее мнению, гарантированно получит рост турпотока, особенно после Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Люди смогут продлить свое время пребывания в городе, ведь Москва, Петербург - это основные города въезда иностранных туристов. Это очень важно перед проведением Генассамблеи ЮНВТО, где мы сможем заявить, что мы открыты для приема иностранных туристов", - подчеркнула Гвичия.

Она отметила, что электронные визы в любом случае с 2021 года вводятся на территории всей Российской Федерации.

Как следует из указа Путина, электронная виза в Петербург и Ленинградскую область будет выдаваться на основании решения МИД РФ по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.

Правительству РФ поручено до 1 октября текущего года утвердить перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, и обеспечить информирование этих иностранных государств.

Режим электронных виз с 2017 года действует для иностранных туристов на Дальнем Востоке, а с 1 июля 2019 года - в Калининградской области.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) пройдет в Петербурге с 7 по 9 сентября. Ожидается, что ее посетят около 1,5 тысячи делегатов.