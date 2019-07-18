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Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

19.07.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять месяцев на полигоне и один день виртуальной тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Белорусская команда по танковому биатлону 19 июля завершила подготовку к V Армейским международным играм. АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств. Популярнейшая во всем мире игра белорусских разработчиков известна своей достоверностью и полным погружением в реальность.

В нюансах реального и виртуального танкового биатлона разбирался Евгений Поболовец.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Сергей Галузо в реальной жизни – механик-водитель танка. Виртуальной машиной управляет меньше года, потому относит себя к игрокам среднего уровня. Говорит, главное отличие боевой машины от виртуальной очевидно – отсутствие тряски.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Здесь скорость не чувствуешь вообще, а в реальности по трассе порой разгоняешься и до 70 километров час. Подпрыгиваешь на препятствиях, да еще и стреляешь по мишеням.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Сергей Галузо, механик-водитель танка:
Там да, особенно калийный мост. Там в танке очень сильно шатает.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

К виртуальной тренировке Сергей отнесся с большим интересом. Еще бы: их профессиональные подсказки разработчики игры обещали применить в самое ближайшее время – уже в новом сезонном режиме.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Александра Явид, пиар-менеджер компании-разработчика компьютерной игры в танки:
Мы им задали вопросы, и эти вопросы мы передадим разработчикам игры. Сегодня мы получили обратную связь, в течение месяца возможны изменения в игре. Мы проводили несколько видов изучения: и реакции, и обратной связи.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Как и в игре, так и в реальной жизни есть командный режим. В Москву вместе с экипажем Сергея поедут еще три: два основных и один запасной. В 2019 году конкурентов будет больше – впервые приедут экипажи из Шри-Ланки, Кубы и Узбекистана. Чтобы стать лучшим, учитываются любые мелочи, анализируется опыт прошлых лет.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Сергей Михно, капитан команды сборной Беларуси по танковому биатлону:
Просматривали неоднократно сам конкурс. Смотрим: где-то лучше, где-то секундочку выиграем, где-то две. На каждой секундочке будет минута. Шансы есть всегда, и к ним нужно стремиться везде: что в виртуальном, что в настоящем.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Танковый биатлон – один из видов соревнований V Армейских игр. На них у белорусов большие виды. На торжественной церемонии проводов военных команд к местам проведения соревнований министр обороны Беларуси Андрей Равков пожелал стремиться к победе в каждой дисциплине.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Евгений Поболовец, СТВ:
Армейские международные игры-2019 – это тысячи участников из 10 стран, на территории которых будут проходить конкурсные состязания. Их в этом году будет 32 – четыре новых. Белорусы примут участие в 18-ти из них. Белорусская команда  – одна из немногих, в которой свое мастерство наряду с профессионалами будут демонстрировать солдаты-срочники.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Белорусы традиционно показывают высокий уровень подготовки не только в танковом биатлоне. В 2018 году мы почти по всем дисциплинам были в призах, по итогу стали четвертыми среди более 20 стран-участников.

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Люди в материале: Сергей Галузо, Александра Яви, Сергей Михно, Евгений Поболовец
 
 
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Новости Беларуси. Пять месяцев на полигоне и один день виртуальной тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская команда по танковому...
 
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