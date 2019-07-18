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Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять месяцев на полигоне и один день виртуальной тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская команда по танковому биатлону 19 июля завершила подготовку к V Армейским международным играм. АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств. Популярнейшая во всем мире игра белорусских разработчиков известна своей достоверностью и полным погружением в реальность.
Сергей Галузо в реальной жизни – механик-водитель танка. Виртуальной машиной управляет меньше года, потому относит себя к игрокам среднего уровня. Говорит, главное отличие боевой машины от виртуальной очевидно – отсутствие тряски.
Здесь скорость не чувствуешь вообще, а в реальности по трассе порой разгоняешься и до 70 километров час. Подпрыгиваешь на препятствиях, да еще и стреляешь по мишеням.
Сергей Галузо, механик-водитель танка:
К виртуальной тренировке Сергей отнесся с большим интересом. Еще бы: их профессиональные подсказки разработчики игры обещали применить в самое ближайшее время – уже в новом сезонном режиме.
Александра Явид, пиар-менеджер компании-разработчика компьютерной игры в танки:
Как и в игре, так и в реальной жизни есть командный режим. В Москву вместе с экипажем Сергея поедут еще три: два основных и один запасной. В 2019 году конкурентов будет больше – впервые приедут экипажи из Шри-Ланки, Кубы и Узбекистана. Чтобы стать лучшим, учитываются любые мелочи, анализируется опыт прошлых лет.
Сергей Михно, капитан команды сборной Беларуси по танковому биатлону:
Танковый биатлон – один из видов соревнований V Армейских игр. На них у белорусов большие виды. На торжественной церемонии проводов военных команд к местам проведения соревнований министр обороны Беларуси Андрей Равков пожелал стремиться к победе в каждой дисциплине.
Евгений Поболовец, СТВ:
Белорусы традиционно показывают высокий уровень подготовки не только в танковом биатлоне. В 2018 году мы почти по всем дисциплинам были в призах, по итогу стали четвертыми среди более 20 стран-участников.
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Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм
Новости Беларуси. Пять месяцев на полигоне и один день виртуальной тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская команда по танковому...
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