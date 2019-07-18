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«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

19.07.2019 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Белорусские вузы закончили прием документов на бюджет

Позади подача документов на бюджет, сейчас в вузах проходят внутренние испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для маневра?

Подробности в видеоматериале Яны Шипко.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Яна Шипко, СТВ:
Претендентам на бюджетные места на данном этапе остается только сохранять спокойствие и ждать: все, что от них зависело, они уже сделали. Единственная возможность у тех, кто недобрал баллы – переподать документы на платную форму обучения на ту же или другую специальность.

Прием документов уже начался. Пока он идет не очень активно – выжидают абитуриенты, как будет складываться ситуация. Время еще и есть, да и не на всех специальностях интрига уже разрешена: есть те, где все решают не только результаты ЦТ, но и творческий конкурс, и другие внутренние вступительные испытания.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Следить за ходом вступительной кампании можно онлайн на специальном портале для абитуриентов в личном кабинете.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

– Мы поступили туда, куда хотели. Результат достигнут, здорово все.
– Мы брата любили, волновались. И ожидали, что поступил.
– Наконец-то можно расслабиться. Уже знаю, что точно поступил.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Специальность – экономический менеджмент, конкурс – 44 человека на 28 мест. Было два критерия, чтобы выбрать университет – это поближе к дому и меньше учиться.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Волнительно. У нас проходной балл на факультет был 294, у меня проходной балл был 330. Поэтому я поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

– Информатика. Очень рады. Желаем всем поступить в будущем году.
– А у меня экономическая кибернетика.

«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Люди в материале: Яна Шипко
 
 
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Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские вузы закончили прием...
 
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