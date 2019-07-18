ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

19.07.2019 22:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить на XV летнем Европейском юношеском фестивале, с огромным нетерпением ожидают старта.

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

102 спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет в восьми видах спорта представят нашу страну в Азербайджане. 19 июля они получили напутствие в Национальном олимпийском комитете.

Подробности в видеоматериале.

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика