|
НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить на XV летнем Европейском юношеском фестивале, с огромным нетерпением ожидают старта.
102 спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет в восьми видах спорта представят нашу страну в Азербайджане. 19 июля они получили напутствие в Национальном олимпийском комитете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)