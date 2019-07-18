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Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

19.07.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область развивает туристический потенциал. За 2019 год экспорт услуг увеличился на 12 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Чаще всего туристические объекты посещают гости из ближнего зарубежья – преимущественно россияне. Среди представителей стран Евросоюза – жители Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии и Франции. Особым спросом среди гостей пользуются туристические объекты с белорусским колоритом.

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Андрей Запольский, автор идеи интерактивного парка:
О том, что закончена стройка, говорить, конечно, рано. Мы планируем, что этот проект, можно сказать, будет исчисляться десятилетиями. Если мы остановимся, это будет точка, а мы хотели бы, чтобы было многоточие.

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
У нас много агроусадеб, санаториев, все заполнены без исключения. Мядельский район у нас активно занимается, там прекрасная зона. Это и другие санатории, агроусадьбы. В этот сезон такой бум, люди приезжают.

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Богат Центральный регион и культурным наследием – в области более 600 памятников. В планах – реконструкция костела Божьего Тела в Несвиже и восстановление мемориального комплекса «Хатынь». Скоро откроют музей истории в Клецке.

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Люди в материале: Андрей Запольский, Анатолий Исаченко
 
 
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Новости Беларуси. Минская область развивает туристический потенциал. За 2019 год экспорт услуг увеличился на 12 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чаще всего...
 
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