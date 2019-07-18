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Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская область развивает туристический потенциал. За 2019 год экспорт услуг увеличился на 12 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чаще всего туристические объекты посещают гости из ближнего зарубежья – преимущественно россияне. Среди представителей стран Евросоюза – жители Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии и Франции. Особым спросом среди гостей пользуются туристические объекты с белорусским колоритом.
Андрей Запольский, автор идеи интерактивного парка:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Богат Центральный регион и культурным наследием – в области более 600 памятников. В планах – реконструкция костела Божьего Тела в Несвиже и восстановление мемориального комплекса «Хатынь». Скоро откроют музей истории в Клецке.
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Новости Беларуси. Минская область развивает туристический потенциал. За 2019 год экспорт услуг увеличился на 12 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чаще всего...
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