Реагирование на ЧС и трансграничное сотрудничество. В Гродно прошла пресс-конференция с начальником областного управления МЧС

Источник материала: Вороновская газета





Об оперативной обстановке, реагировании на чрезвычайные ситуации и международной деятельности спасателей шла речь во время пресс-конференции с начальником областного управления МЧС Сергеем Шпарло. Итоги первого полугодия подвели на базе пожарного аварийно-спасательного отряда в Гродно





Положительная динамика



Количество пожаров в области снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За шесть месяцев текущего года зафиксировано 424 пожара, в прошлом году – 478. Практически в два раза удалось сократить гибель людей на пожарах – с начала года огонь унес жизни 17 человек, в первом полугодии 2018 года – более 30 человек, среди них был и один ребенок.

– Такой результат достигнут благодаря совместной работе органов власти и субъектов профилактики, – подчеркнул Сергей Шпарло. – В области выработан алгоритм, в котором задействованы не только подразделения МЧС, но и органы внутренних дел, социальной защиты, управление здравоохранения и другие госструктуры. В каждом сельском Совете, городе или районном центре созданы специальные смотровые комиссии, при райисполкомах действуют рабочие группы.







По-прежнему основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. При этом подавляющее большинство погибших на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

В первом полугодии из огня спасено 38 человек. Доказывают свою эффективность и автономные пожарные извещатели: с начала года зафиксировано три факта их положительной сработки.

Новые авто, катер и квадрокоптер

Для эффективной работы в областном управлении МЧС созданы все условия: в этом году в подразделения поступили две пожарные автоцистерны вместимостью 11 тонн и пять легковых автомобилей. За счет местного бюджета в этом году планируется приобрести три специальных легковых автомобиля МЧС, пожарную автолестницу, штатный автомобиль и моторный катер. Материальная база областного управления пополнится новой современной техникой в рамках программы «Латвия–Литва–Беларусь».





– Материально-техническое оснащение улучшаем посредством участия в международных проектах. Три из них по программе «Польша–Беларусь–Украина 2014–2020 годы» одобрены, в рамках первого проведем реконструкцию нашего учебно-тренировочного комплекса, второй проект предусматривает покупку подъемника высотой 50 метров, автомобиля повышенной проходимости, аварийно-спасательного инструмента.

В августе начнется реализация еще одного проекта – строительство пожарного аварийно-спасательного поста в городском поселке Сопоцкин с закупкой всего необходимого оборудования. Его бюджет составит около 619 тысяч евро.





Резонансный пожар и системы оповещения

Затронули во время пресс-конференции и пожар в СООО «Экологическая альтернатива», который произошел в июне.

– Одна из вероятных причин пожара – занос источника извне и самовозгорание тех отходов, которые там находятся, – отметил начальник областного управления МЧС. – Мы провели мониторинг этого объекта и назначили проверку, во время которой выявили около 20 нарушений правил пожарной безопасности. Руководству «Экологической альтернативы» было предложено приостановить свою деятельность и работу цехов до устранения недостатков. На сегодняшний день все эти нарушения устранены, за исключением вывоза резинотехнических отходов.

Интересовало журналистов, как работает система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях – будь то неблагоприятные погодные условия, природные явления или техногенные катастрофы. Система реагирования находится на высоком уровне – сигнал «Внимание всем» распространяется с помощью 586 электросирен, которые установлены на территории области. Передача сообщений для населения посредством радио или телевещания осуществляется через центр оперативного управления Гродненского ОУМЧС.





– В этом году в Гродно реализованы два первых пусковых комплекса проекта модернизации системы централизованного оповещения стоимостью 300 тысяч рублей, – сообщил Сергей Шпарло. – На сегодняшний день такие комплексы сети включенного оповещения установлены в 14 точках областного центра – крупных торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах, центральных улицах города. Эти системы проходят проверку два раза в год – в марте и сентябре с запуском электросирен.

В прошлом году усовершенствованная система оповещения появилась и в 21 населенном пункте Островецкого района, находящемся в 15-километровой зоне строящейся БелАЭС. Из областного бюджета на реализацию этого проекта выделили 500 тысяч рублей.





Внимание – профилактике

Большое внимание работниками МЧС уделяется профилактике и предупреждению пожаров и гибели людей. В рамках многочисленных акций спасатели охватили более 325 тысяч человек – от дошколят до пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны.

В каждом районе области есть имиджевые объекты МЧС – игровые и детские развлекательные комнаты на базе торговых центров. В Лиде более двух лет назад создан Центр безопасности, в котором за это время прошли обучение около 36 тысяч человек. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о размещении такого объекта в областном центре.

Пополняются и ряды спасателей: по распределению в область из университета гражданской защиты МЧС направлены 30 молодых лейтенантов, а также восемь выпускников Солигорского горно-химического и Гомельского государственного машиностроительного колледжей.

Не обошли стороной и предстоящие мероприятия, посвященные 166-летию пожарной службы Республики Беларусь. В Гродно День пожарной службы отметят торжественным принятием присяги работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области. Состоится мероприятие у памятника воинам и партизанам в парке имени Жилибера. Здесь же пройдет плац-концерт духового оркестра Гродненского ОУМЧС, а также выставка техники и аварийно-спасательного оборудования.

После пресс-конференции журналисты ознакомились с работой и оснащением пожарного аварийно-спасательного отряда. Спасатели-высотники показали мастер-класс по действию в чрезвычайных ситуациях с помощью альпинистского оборудования.







Юлия ТИМОЩУК

Фото: автора https://grodnonews.by/