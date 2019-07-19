Тепло вернулось в Беларусь

Выходные будут теплыми, в начале следующей недели еще потеплеет.

20 июля будет преимущественно без осадков. Ночью +8..+14°С, днем воздух прогреется от +20°С на северо-востоке до +28°С на югу страны, сообщает «Белгидромет».

Еще потеплеет в воскресенье. 21 июля на западе Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ожидается ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, местами до +30°С.

В понедельник, 22 июля, снова будет дождливо, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Холоднее всего будет ночью +13..+19°С, днем ожидается +19..+26°С.