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Лукашенко надеется на дальнейший политический диалог с Еврокомиссией

19.07.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, передаёт БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, за кандидатуру Урсулы фон дер Ляен проголосовали 383 депутата Европарламента, против — 327, воздержались — 22. До того политик возглавляла Министерство обороны Германии.

В своём поздравлении Лукашенко отметил, что надеется на хорошие отношения с Евросоюзом: "Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной областях".

Он также выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного будущего в Европе.
 
 
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Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, передаёт БЕЛТА.
 
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