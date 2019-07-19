Лукашенко надеется на дальнейший политический диалог с Еврокомиссией

Как сообщалось ранее, за кандидатуру Урсулы фон дер Ляен проголосовали 383 депутата Европарламента, против — 327, воздержались — 22. До того политик возглавляла Министерство обороны Германии.





В своём поздравлении Лукашенко отметил, что надеется на хорошие отношения с Евросоюзом: "Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной областях".





Он также выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного будущего в Европе.