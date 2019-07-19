|
Лукашенко надеется на дальнейший политический диалог с Еврокомиссией
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, передаёт
Как сообщалось ранее, за кандидатуру Урсулы фон дер Ляен проголосовали 383 депутата Европарламента, против — 327, воздержались — 22. До того политик возглавляла Министерство обороны Германии.
В своём поздравлении Лукашенко отметил, что надеется на хорошие отношения с Евросоюзом: "Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной областях".
Он также выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного будущего в Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, передаёт БЕЛТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)