«В прошлом году мы бы прошли «Лиепаю». У меня даже нет сомнений». Гуренко спокоен после поражения









Минское «Динамо» не так часто радует нас в еврокубках, но стабильность у «бело-голубых» не отнять. С 2010 года минчане ни разу не сошли с дистанции раньше третьего раунда Лиги Европы, исключая 2011-й и 2012-й, когда не выступали на евроарене в принципе.





В этом году такой сценарий тоже виделся реальным, но не все пошло по плану. После 1:1 в Лиепае к «Динамо» были вопросы, но команду никто не сбрасывал со счетов. Но ответном матче минчане опозорились – иначе это назвать нельзя. «Бело-голубые» привозили сами себе в обороне, а в атаке показали откровенно вялую игру. Итог закономерен – «Динамо» впервые за 14 лет вылетело в стартовом раунде еврокубков.





Удивительно, но после такого фиаско обычно эмоциональный главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко был спокоен. На послематчевой пресс-конференции было трудно что-то прочесть по его лицу.





– Проиграли закономерно, – начал Гуренко. – Первый тайм был просто ужасен. Играли на расстоянии. Планировали совсем по-другому. Много эмоций оставили в Бресте . Что поделаешь? Результат налицо. Моменты, которые были, мы не реализовали. А две грубейшие ошибки в обороне привели… Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.





– Вчера вы сказали, что игра на 0:0 означает поражение. Сегодня такой случай?





– Что 1:1, что было бы 0:0, для меня [нет разницы]. Я наоборот думал, что ребята выйдут более мобилизованные, более злые. Но опять же пустые глаза. Видно, очень много эмоций мы отдали в последних матчах.





– Год назад вы говорили, что победы над «Зенитом» не было бы без такого стадиона. А как думаете, игра «Динамо» на сегодняшний день ему соответствует?





– Сегодня нет. Если вы с «Динамо» немножко знакомы, [знаете], какая у команды была подготовка? Сейчас мы пожинаем плоды. Поверьте мне, что бы ты ни просил, нельзя подготовить человека за… Во всех матчах соперники быстрее [нас], выигрывают больше подборов. Единоборства тоже решают матчи. Если этого у тебя нет, ты не подготовлен – никакое мастерство не поможет. Сначала должна быть подготовка, а уже потом ты можешь оттачивать мастерство. Если ты не готов, как ты можешь это делать? Я же вижу, игрок отдает передачу, и у него нет сил, чтобы мяч двигался.





Как думаете, что нужно, чтобы победить? Сила. Любой прыжок вверх – сила, единоборства – сила. Силы нет. Что ты сделаешь? Поэтому для меня итог закономерен. Я прекрасно понимал, что те матчи мы выиграли только на характере. Но нельзя постоянно побеждать только на нем. Даже если у тебя есть мастерство, без подготовки ты никого не обыграешь. Все закономерно.





– Вчера вы сказали, сто команде не нужна тренировка на «Динамо» и положительно оценили качество газона. Сегодня игроки несколько раз ошибались на ровном месте. Как считаете, состояние газона сказалось?





– А мы с соперником играли на разных полях?





– Соперник вчера провел тренировку на «Динамо».





– Я даже не знаю, что ответить. No comments.





– На стадионе несколько раз объявили о пожарной тревоге. Какие у вас были мысли в этот момент?





– В первый раз слышу.





– Может быть, после вылета из еврокубков освободится время для тренировочного процесса?





– С одной стороны, вы правильно говорите, сейчас не будет болеть голова, как в последних двух матчах. Хотя я уверен, ребята, которых мы планировали дозаявить, усилили бы нас. Плюс уже начал работать Данило. Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему. Нужно подготовиться функционально и провести вторую часть чемпионата значительно сильнее, чем первую.





– Выход Фатаи в старте – это ваша вера в игрока или следствие короткой скамейки? И есть ли в команде система штрафов? Кажется, он первый, кто должен поплатиться за этот провал.





– Я с вами не соглашусь. Фатаи очень хорошо цеплялся за мячи. Сегодня он выглядел лучше, чем все наши нападающие. Часто предлагал себя, вел много борьбы, цеплялся. У него не было поддержки из глубины – с этим я согласен. Тот же Зубович выпал. Билоног – более индивидуальный футболист, которому нужно пространство. Ему пока очень сложно в командной игре, поскольку он не понимает, что должен [делать]. Это на макете ты можешь показать, что хочешь. Осознание приходит только через каждодневную работу и каждодневные упражнения. Тогда у тебя вырабатывается автоматизм. А на поле они выходят – у них все, голова кругом идет. Но это надо немножко побыть в шкуре спортсмена-футболиста – тогда это понятно.









– Что сказали команде после матча, если уже успели?





– Сказал, что нужно сделать выводы из этого матча. Побед не бывает без поражений. Не надо горевать. Сейчас мы видим, где находимся, какое у нас состояние. Поэтому надо еще больше работать и отдаваться. Только через это придет в результат. Считаю, в прошлом году мы бы прошли «Лиепаю». У меня даже нет сомнений. Что поделаешь? Год на год не приходится.





– Вы известны своей эмоциональностью, но на это поражение отреагировали спокойно. С чем это связано?





– Эмоциями ты ничем не поможешь. Просто надо работать. Сейчас у нас будет хорошая пауза, чтобы подготовиться к заключительному отрезку. Хотя и так все понятно. Придут новички – нужно сыграться. Еще достаточно много матчей. [Продолжается] Кубок Беларуси, и чемпионат еще не завершен. Нам надо делать все возможное, чтобы…





– Сегодня в запасе остался Капленко, а Треботич сыграл на не самой привычной позиции опорника. Почему решили использовать Динко именно так?





– Я видел, что Капленко уже на изнеможении. Маленькие люди более живучие :). А Капленко было очень тяжело. Я это видел и по игре в Бресте, и по переездам. Для него все это было очень тяжело. Я выпустил Динко внизу, чтобы он больше вел игру. А в атаке поставил трех более атакующих игроков. У нас не получилось, потому что кое-кто выпал. Справился ли Треботич со своей ролью? Он был неплох. Все атакующие игроки зависимы. Чтобы делать те же старты, рывки на скорости, ты должен быть готов. Они не просто так бегут и открываются в недодачу. Чтобы открыться в недодачу и за спину, у тебя должны силы, чтобы туда побежать.





– Вы уже отметили, что первый тайм был провальный. Что сказали команде в перерыве? После этого ребята завелись, но потом опустили руки. У вас есть объяснение этому?





– Руки не опустили. Если вы видели, ребята до конца хотели забить, переломить [ситуацию] и верили в это. В конце забили гол, у нас были момент. Я не скажу, что ребята опустили руки. Они до конца верили в победу. Появившийся во втором тайме футболисты вышли на атаку. Я выпустил крайних нападающих, чтобы они обостряли игру. Поэтому не соглашусь с вами.





– После первого пропущенного гола вас выхватили камеры. Что говорили?





– Я объяснил ребятам, что Швецов прозевал старт. Этого мяча не было, сыграй он тактически правильно и заблокируй. За спиной открывался игрок, но Максим в этот момент смотрел за игрой. Когда пошла передача, он начал двигаться и проиграл старт. Во время матча тоже идет обучение игроков, чтобы они не просто смотрели футбол, а видели ошибки.