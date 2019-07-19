«Великодуховный скандал»: В СМИ рассказали, как глава РПЦ Кирилл устраняет конкурентов

Об этом пишет «Новая газета».





«Наиболее вероятным кандидатом на патриарший престол в современной РПЦ является митрополит Псковский Тихон (Шевкунов). Он вхож в самые высокие кабинеты Кремля и Лубянки, имеет репутацию «духовника президента» (которую ни Тихон, ни Путин не подтверждают, но и не опровергают), аккумулировал миллиарды спонсорских и бюджетных рублей на строительстве по всей России грандиозных «исторических парков», приобщающий россиян к «правильной» идеологии, этот иерарх проник в дома и души миллионов людей своим бестселлером «Несвятые святые» — самой многотиражной православной книгой за всю советскую и постсоветскую историю. Казалось, уже ничто не остановит взлет «лубянковского архимандрита», ставшего Псковским митрополитом, к самым вершинам церковной власти», — пишет издание.









За десять лет управления РПЦ патриарху Кириллу удалось почти полностью сломить очаги оппозиции в церкви и выстроить жесткую вертикаль власти — пожалуй, более жесткую, чем в путинской России в целом. Никто из его окружения не смеет перечить ему.





«Зная об обширных связях митрополита Тихона на самых вершинах российских силовых структур, трудно отделаться от впечатления, что происходящее с ним является проекцией на церковную жизнь «битвы титанов», разворачивающейся вокруг наступающего «трансферта власти» перед завершением путинской эпохи. И точно так же, как пока невозможно предсказать исход этой битвы между большими генералами, невозможно предсказать ее и среди генералов в рясах. Шансы сторон пока одинаковы», — отмечает издание.

