Француз узнал свою ампутированную ногу на картинке с пачки сигарет

Проживающий во Франции 60-летний албанец очень изумился, увидев пачку сигарет с изображением ампутированной ноги. Он узнал в ней собственную конечность, которая была ампутирована много лет назад. Согласия на использование фото мужчина не давал, а сигареты никогда не курил. Информация об этом появилась на сайте региональной радиостанции France Bleu со ссылкой на адвоката потерпевшего.





История получила начало в прошлом году. Сын мужчины приобрел пачку сигарет, на которой располагалось фото ампутированной ноги с подписью «Курение приводит к закупорке ваших артерий». Он сразу узнал в ней ногу своего отца по характерным шрамам и следам ожогов.





Отец мужчины подтвердил его предположение — он тоже сразу узнал в изображенной на пачке конечности свою. Он также сообщил, что ампутация никак не связана с курением — он потерял ногу в результате нападения в Албании в 1997 году.









Для урегулирования данной ситуации мужчина нанял адвоката Антуана Фиттана, который заявил, что шокирован этой историей.





«Это все же невероятно, что человек оказывается на пачке сигарет Европейского Союза без его согласия», — сообщил адвокат потерпевшего.





Он также пояснил, что фото могло попасть на пачки сигарет из военного госпиталя в городе Мец. Именно в этом городе проживает потерпевший с семьей. За два месяца до обнаружения пачки с фотографией, мужчина посещал этот госпиталь. Он пытался выяснить, можно ли сделать протез ноги. Врачи сделали несколько снимков, однако никакого ответа так и не дали.