Эксперты: Эффективность российского давления на Минск останется ограниченной

«Минского барометра» , белорусское руководство делает шаги в направлении расширения участия вооруженных сил в миротворческих операциях, что позволит укрепить международное положение страны и элементы нейтралитета в ее внешней политике. Уже сейчас, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске, белорусское руководство делает шаги в направлении расширения участия вооруженных сил в миротворческих операциях, что позволит укрепить международное положение страны и элементы нейтралитета в ее внешней политике.





На это указывает и целый ряд учений, в которых принимают участие белорусские подразделения, а также некоторые международные контакты. Более того, это связано и с амбициями относительно участия в миротворческой миссии в Украине.





Национальная безопасность

Эксперты обращают внимание на выступление президента Беларуси на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 14 июня, во время которого он вновь критиковал ситуацию в области глобальной безопасности. Решение Александра Лукашенко видит в диалоге и сотрудничестве в рамках многосторонних структур, в частности призывая к активизации ШОС. Кроме того, он повторил, что Беларусь очень желала бы перезапустить Хельсинкский процесс, чтобы адаптировать миропорядок к новым реалиям.





Действительно, с последствиями региональной конфронтации Минск сталкивается на повседневной основе. В июне Госпогранкомитет признал, что с 2013 по 2018 г. количество пресеченных попыток незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатки возросло в шесть раз, и только за первое полугодие 2019 г. достигло 45 случаев. Официальные сообщения избегают указывать на источники этого оружия, но нет сомнений, что оно в основном идет из Украины.





Стремясь усилить свои автономные от России военные возможности, в июне белорусский парламент начал рассмотрение законопроекта, регулирующего призыв в армию. Он предусматривает значительное сокращение количества предоставляемых отсрочек и вводит ряд поощрений и жестких санкций, которые должны способствовать призыву в армию достаточного числа молодых людей.





Принимались меры и в отношении других аспектов национальной безопасности. Ответом на растущий риск, связанный с беспилотниками, стал Указ №215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов» от 5 июня. Он наделяет ряд организаций полномочиями по пресечению полетов БПЛА.





Региональная безопасность

Выступая на экспертном семинаре «Минского диалога» 4 июня министр иностранных дел Владимир Макей назвал «глубоко ошибочным» усиление военного присутствия США на территории соседних с Беларусью государств. Усиление НАТО в регионе, по его мнению, вызовет ответные действия противной стороны. Альтернативой он видит диалог по образцу Хельсинкского процесса. Министр особо отметил, что, оставаясь в ОДКБ, Беларусь восстановила сотрудничество в военной области с Великобританией, ФРГ, Латвией, Литвой, Польшей и США.





В ходе встречи с бывшим президентом Литвы Роландасом Паксасом 3 мая президент Лукашенко поддержал его предложения о демилитаризации в Калининградской области и всем балтийском регионе, которые тот озвучил еще в декабре 2018 г. Это было осторожное заявление, потому как о позитивной реакции Лукашенко известно со слов Паксаса, официальный веб-сайт руководителя Беларуси о нем умалчивает.





Эксперты напоминают, что в начале июня на рассмотрение Конгресса США был вынесен законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Он предусматривает увеличение военной помощи Украине, в том числе поставок оружия, и включение ее в число «главных союзников США вне НАТО». Попытки наделить Украину этим статусом предпринимались с 2014 г. В нынешних условиях препятствий для принятия этого закона не имеется.





Американское содействие Киеву уже достигло серьезного размаха. В этом финансовом году США выделяет на украинские военные программы 200 млн долларов, в следующем — 250 млн. Одновременно, по признанию бывшего директора ЦРУ Петреуса, несколько американских генералов вовлечено в реформу украинской армии и «Укроборонпрома».





На фоне глобальной конфронтации шагом в противоположную сторону стало заявление 29 июня российского президента Путина о том, что он и его американский коллега Трамп поручили министрам иностранных дел обеих стран провести консультации о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Действие СНВ-3 завершится в 2021 г. Трамп ранее высказывал пожелания о подписании нового, аналогичного договору о СНВ, ядерного соглашения между США, Россией и Китаем.









Прогноз

Беларусь в силу специфики своих отношений с Россией вынуждена будет пойти на меры, способствующие усилению обороны России в условиях расположения в регионе новых сил и вооружений со стороны других стран. Минск попытается свести дело к обеспечению новыми вооружениями своей армии, но в более отдаленной перспективе при сохранении нынешних тенденций можно ожидать, что белорусскому руководству придется согласиться и на некоторое присутствие российских военных – впрочем, все равно малозначимое в плане угрозы для суверенитета (например, базирование звена российских ВКС на одном из белорусских аэродромов, размещение новых систем на существующих российских военных объектах).





Сила и эффективность российского давления на Минск останутся ограниченными. Во многих случаях Москва, судя по всему, готова отказаться от отправки своих военных на белорусскую территорию или передачи дополнительного оружия Минску, предпочитая наращивать свои силы в Калининградской области и вдоль своей западной границы (в т.ч. с Беларусью).





Эксперт: Склонить к компромиссу Россию может либо децентрализация Украины, либо расширение западных санкций

Общая ситуация в регионе по-прежнему будет определяться гонкой вооружений, наращиванием сил и растущим втягиванием внешних по отношению к нему государств в изменение раскладки сил в регионе в направлении ограничения влияния России. Россия будет предпринимать такие же шаги.





Что касается более конкретных событий, то Польша получит практически по максимуму комплекты новейшего вооружения от США, и эти сделки, которые будут окончательно формализованы в ближайшее время, предопределят долгосрочные перспективы страны, региона и континента в силу вызванного ими огромного сдвига в конфигурации сил.





С практически гарантированным получением Украиной статуса «главного союзника вне НАТО» в обозримой перспективе Киев получит новый вес в регионе, но вряд ли попытается восстановить территориальную целостность страны силовым путем в ближайшее время. Вялотекущий конфликт продолжит создавать неблагоприятные условия для всего региона, главным образом как источник нестабильности, незаконного оборота оружия и среда для развития политического экстремизма.