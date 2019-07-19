Белорусские вузы рассказали о самых популярных специальностях





Конкурс на некоторых факультетах — более десяти человек на место.





«Онлайнер» . Прием документов на бюджет закончился — завтра вузы начнут зачисление. Сейчас приемные комиссии трудятся над подсчетами, оформляют списки будущих студентов и готовятся подписывать приказы. Но предварительные результаты уже есть: конкурс на некоторых факультетах — более десяти человек на место. Больше всего абитуриенты хотят стать дизайнерами, айтишниками и военными врачами, пишет





БГУ: 16,3 человека на место — они хотят стать дизайнерами





Средний конкурс в главном вузе страны в этом году — 1,78 человека на место. В университете говорят, что год назад он был таким же.





Самый высокий конкурс оказался на творческих специальностях, где нужно сдавать два ЦТ и внутренний экзамен. Больше всего человек на место (16,3) на коммуникативный дизайн. Пользуется спросом и дизайн предметно-пространственной среды — 13,7 человека на место.





Среди специальностей, где нужны три сертификата ЦТ, традиционно популярны международные отношения. Здесь конкурс — 2,5 человека на место. Сюда подали документы те, кто набрал от 251 балла на тестировании.





БГУИР: самая популярная специальность связана с компьютерными играми





6,7 человека на место — такой максимальный конкурс на специальности «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)», предварительный проходной балл здесь — 364. Сто один человек подал документы на эту специальность, а мест 15.





Кроме того, в БГУИР поступают на электронный маркетинг — с проходным баллом 363. Конкурс здесь 3,2 человека на место, а 3,68 — на специальности «программное обеспечение информационных технологий». Здесь проходной балл оценивают в 359.





БНТУ: средний конкурс — два человека на место





Максимальный балл, с которым в БНТУ пришел абитуриент, — 377. Естественно, он выбрал специальность в сфере ИТ. Максимальный конкурс вуза — пять и более человек на место: на факультетах ИТ и робототехники, промышленного менеджмента, а также архитектурном.





В приемной комиссии университета рассказали, что средний конкурс в БНТУ — два человека на место. К слову, в вузе есть специальность с очень низким пороговым баллом на бюджет — 109. Сюда идут те, кто будет заниматься кораблестроением.



