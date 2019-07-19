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Белорусские вузы рассказали о самых популярных специальностях

19.07.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конкурс на некоторых факультетах — более десяти человек на место.

Белорусские вузы рассказали о самых популярных специальностях

Конкурс на некоторых факультетах — более десяти человек на место.


Прием документов на бюджет закончился — завтра вузы начнут зачисление. Сейчас приемные комиссии трудятся над подсчетами, оформляют списки будущих студентов и готовятся подписывать приказы. Но предварительные результаты уже есть: конкурс на некоторых факультетах — более десяти человек на место. Больше всего абитуриенты хотят стать дизайнерами, айтишниками и военными врачами, пишет «Онлайнер».

БГУ: 16,3 человека на место — они хотят стать дизайнерами


Средний конкурс в главном вузе страны в этом году — 1,78 человека на место. В университете говорят, что год назад он был таким же.

Самый высокий конкурс оказался на творческих специальностях, где нужно сдавать два ЦТ и внутренний экзамен. Больше всего человек на место (16,3) на коммуникативный дизайн. Пользуется спросом и дизайн предметно-пространственной среды — 13,7 человека на место.

Среди специальностей, где нужны три сертификата ЦТ, традиционно популярны международные отношения. Здесь конкурс — 2,5 человека на место. Сюда подали документы те, кто набрал от 251 балла на тестировании.

БГУИР: самая популярная специальность связана с компьютерными играми


6,7 человека на место — такой максимальный конкурс на специальности «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)», предварительный проходной балл здесь — 364. Сто один человек подал документы на эту специальность, а мест 15.

Кроме того, в БГУИР поступают на электронный маркетинг — с проходным баллом 363. Конкурс здесь 3,2 человека на место, а 3,68 — на специальности «программное обеспечение информационных технологий». Здесь проходной балл оценивают в 359.

БНТУ: средний конкурс — два человека на место


Максимальный балл, с которым в БНТУ пришел абитуриент, — 377. Естественно, он выбрал специальность в сфере ИТ. Максимальный конкурс вуза — пять и более человек на место: на факультетах ИТ и робототехники, промышленного менеджмента, а также архитектурном.

В приемной комиссии университета рассказали, что средний конкурс в БНТУ — два человека на место. К слову, в вузе есть специальность с очень низким пороговым баллом на бюджет — 109. Сюда идут те, кто будет заниматься кораблестроением.

МГЛУ: самые популярные языки — английский и французский


В инязе самой популярной оказалась специальность преподавателя на факультете романских языков. На 35 бюджетных мест абитуриенты подали 77 заявлений. Те, кто поступит, будут изучать французский и второй иностранный.

Самые высокие проходные баллы — более 371 — на переводческом факультете. С такими результатами приходят абитуриенты, чтобы изучать английский язык и второй иностранный.

БГМУ: военная медицина и стоматология — в топе


В медуниверситете самый труднодоступный факультет — военно-медицинский, здесь только три места. После него специалисты будут работать во внутренних войсках МВД. В этом году конкурс составил более трех человек на место, проходной балл — 322. На три бюджетных места сюда подались десять человек. На остальных факультетах на место претендуют в среднем два абитуриента.

Самый высокий проходной балл в БГМУ — на стоматологический. По общему приему абитуриенту нужно набрать минимум 370 баллов, по целевому — 321.

Как рассказали в приемной комиссии университета, документы им принесли 1200 абитуриентов, хотя план приема — 615.

МГПУ им. Шамякина: «У нас все специальности популярные»


Наиболее высокий проходной балл в мозырском педе (285) на специальность «иностранные языки (английский)». Но эти пороги, уверяют в вузе, «очень-очень приблизительные». На место под солнцем здесь претендуют два человека на место. Наименьший конкурс, кстати, — на математику и информатику: на 22 места пришло 23 заявки. Предварительный проходной балл здесь — 150.
 
 
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