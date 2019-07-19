В Минске ищут очевидцев избиения доставщика пиццы бейсбольной битой

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Данный инцидент произошел на улице Орловской вечером 12 июля, примерно в 19:00.





33-летний бесправник на Porsche Cayanne и 21-летний доставщик пиццы на Daewoo Matiz не поделили дорогу: первый избил второго битой через открытое окно машины.









По данным следствия, пострадавшему было нанесено не менее 5 ударов по голове и телу.





В отношении водителя Porsche, ранее судимого, возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство», ему грозит до 10 лет тюрьмы.





Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться в СК.