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В Минске ищут очевидцев избиения доставщика пиццы бейсбольной битой
Источник материала: Партизан
В Минске следователи ищут свидетелей избиения мужчины бейсбольной битой.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Данный инцидент произошел на улице Орловской вечером 12 июля, примерно в 19:00.
33-летний бесправник на Porsche Cayanne и 21-летний доставщик пиццы на Daewoo Matiz не поделили дорогу: первый избил второго битой через открытое окно машины.
По данным следствия, пострадавшему было нанесено не менее 5 ударов по голове и телу.
В отношении водителя Porsche, ранее судимого, возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство», ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться в СК.
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В Минске следователи ищут свидетелей избиения мужчины бейсбольной битой.
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